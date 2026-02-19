Grupo Nutresa aumenta su utilidad neta en un 64,5 % en 2025; ventas alcanzaron los $20,6 billones

El Grupo Nutresa aumentó su utilidad neta en un 64,5 % en 2025 en comparación con el año anterior, llegando hasta 1,2 billones de pesos (unos 325 millones de dólares), informó este jueves la compañía en su informe anual de resultados.

"Los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.

El Grupo reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (unos 5.573 millones de dólares), un aumento del 10,7 % en comparación al 2024.

Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como el café, que aumentó un 56,6 %, seguido de los chocolates que incrementaron un 50,1 % y las galletas, con un 25,2 % de crecimiento.



En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de café, cuyas ventas aumentaron un 29 %, seguido de helados (12 %), galletas (9,3 %) y chocolates (9,2 %), según el comunicado de la empresa.

Del total, las ventas en Colombia fueron de 12,3 billones de pesos (unos 3.328 millones de dólares), con un incremento del 9,9 %, y los ingresos internacionales sumaron 8,3 billones de pesos (unos 2.246 millones de dólares), un aumento del 11,9 %, equivalentes al 40,4 % del total.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ajustado se situó en 3,45 billones de pesos (unos 933 millones de dólares), con un margen del 16,8 %, según el comunicado.

Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en 72 países con un portafolio de 168 marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.

El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.

La compañía señaló que en 2026 mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y la optimización de costos para fortalecer su competitividad.