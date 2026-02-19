En vivo
Economía  / Grupo Nutresa aumenta su utilidad neta en un 64,5 % en 2025; ventas alcanzaron los $20,6 billones

Grupo Nutresa aumenta su utilidad neta en un 64,5 % en 2025; ventas alcanzaron los $20,6 billones

La compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como el café, que aumentó un 56,6 %, seguido de los chocolates y las galletas.

Nutresa
Nutresa
Foto: Blu Radio y @Grupo_Nutresa
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

