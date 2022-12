Implicaciones económicas nacionales e internacionales tras el triunfo del Brexit

Ante este difícil panorama, las autoridades monetarias de varias partes del planeta no se hicieron esperar y anunciaron medidas.

Es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos que afirmó estar preparada para inyectar dólares en los mercados financieros: El Banco Central más importante del mundo dijo que está preparado para inyectar dólares en los mercados financieros si fuese necesario, tras la decisión del Reino Unido de apartarse de la Unión Europea.

A través de un comunicado, el emisor estadounidense presidido por Janet Yellen dijo que si fuese necesario, está preparado para proporcionar liquidez en dólares a través de las líneas swap existentes con los bancos centrales.

En entrevista con Negocios BLU, Daniel Velandia, jefe de investigaciones económicas de Credicorp Capital, aseguró que la salida del Reino Unido de la Unión Europea dejó un comportamiento bastante negativo en el mercado.

“Serán varios días si no semanas de incertidumbre y riesgo sobre los mercados a nivel mundial en particular porque no hay claridad sobre el paso a seguir. Hemos escuchado que incluso podría tardar dos años el proceso de salida del Reino Unido”, añadió.

Sin embargo, aclaró que sí hay riesgos políticos como que otros países de la Unión Europea puedan toman la referencia y dejen el grupo.

A su vez, el primer ministro británico, David Cameron, anunció su renuncia. El primer ministro acudió al palacio de Buckingham para comunicarle personalmente a la reina Isabel II su intención de dimitir en octubre tras el triunfo del "brexit”.

Cameron anunció que había decidido no seguir como líder del Partido Conservador y jefe de Gobierno al no haber podido convencer a los británicos sobre los beneficios de continuar como miembros de la Unión Europea.

Latinoamérica no fue ajena y México anunció un recorte en su presupuesto de más de US$1.000 millones este año.

Este viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público de este país, Luis Videgaray, anunció que se recortará el presupuesto para este año en alrededor de US$1.685 millones.

El secretario afirmó que el país se verá obligado a actuar en el contexto de extrema volatilidad que ha provocado el Brexit.

Las calificadoras de riesgo también se pronunciaron; este fue el caso de S&P Global, que afirmó que la economía de la zona euro y la de Reino Unido se contraerán en 2017: S&P Global señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro podría caer 0,5 %, mientras que el británico lo haría en un 1 %, el próximo año.

Según un informe elaborado y publicado por la firma calificadora, el impacto del Brexit en el corto plazo dependerá de la habilidad del Banco de Inglaterra (BoE) para estabilizar la libra esterlina.

En otras noticias:

-La deuda externa colombiana sigue creciendo, en marzo fue la más alta de la historia en dólares: según información revelada por el Banco de la República, en febrero de este año, la deuda externa del país se ubicó en US$114.202 millones, cifra superior en un 7,50% a los US$106.238 millones registrados en el mismo mes del año pasado, a su vez también fue superior a los US$111.824 millones de febrero pasado. De esta manera Colombia finalizó el primer mes del año con la deuda externa más alta de su historia en dólares. Así las cosas, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la deuda externa del país se ubicó en el 42,2 %, por encima del 36,4 % de marzo 2015, convirtiéndose en uno de los porcentajes más altos recopilados hasta el momento.

-La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) reveló que la Inversión Extranjera Directa en el sector petrolero colombiano caerá 42% este año: Según Campetrol la Inversión Extranjera Directa en este sector caerá a US$4.720 millones, esto tomando como base un precio promedio por barril de crudo de US$41, junto con un ritmo de producción de 885.000 barriles por día. Esta cifra no se veía desde el año 2007, cuando la inversión extranjera se ubicó en US$4.156 millones. Esta disminución se presentaría por la inseguridad jurídica generada por la revocatoria de licencias por parte de la Anla y las decisiones de la Corte Constitucional frente al cese de operaciones en algunos pozos.

A su vez, Campetrol evidencia la considerable reducción en los dólares que dejarán de ingresar a este sector entre 2016 y 2020: en los próximos cuatro años ingresarían al país US$22.000 millones en Inversión Extranjera Directa en el sector petrolero, es decir, un 54 % menos que en el período 2012-2015 cuando el país recibió cerca de US$48.000 millones. Así las cosas, los ingresos mensuales se mantendrán por debajo de los US$600 millones hasta el segundo semestre de 2018.

-Ecopetrol pudo realizar un cambio de trabajadores en la planta de Gibraltar bloqueada por indígenas: La petrolera informó que los indígenas de las comunidades U’wa y Motilón Barí, los cuales tienen bloqueada la planta de gas de Gibraltar, ubicada en Toledo, Norte de Santander, permitieron el cambio unos 19 trabajadores que llevaban cerca de 30 días en estas instalaciones. La petrolera destacó que, al llegar a Cúcuta, los trabajadores que se encontraban en la planta de gas desde el 30 de mayo recibieron atención médica por parte de miembros de la Cruz Roja Internacional, quienes determinaron que el personal se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque dos de ellos presentan virosis.

En el primer trimestre las quejas contra los bancos en Colombia aumentaron a 202.058: La Superintendencia Financiera de Colombia informó que durante los primeros tres meses de 2016 el total de quejas en trámite de las entidades vigiladas y los defensores del consumidor financiero ascendió a 316.743. Del total de quejas en trámite, el 64 % estaban a cargo de los bancos.

-WeSURA es el nuevo seguro colaborativo que lanza Seguros Sura, el cual permitirá a sus usuarios, por medio de una plataforma, unirse con sus familiares y amigos para proteger sus bienes personales como bicicletas, tabletas, celulares, entre otros. Este seguro cubre casos de robo, pérdida o daño total de este tipo de bienes. Tras dos meses de operación, ya cuenta con 3.600 usuarios y han sido creadas más de 217 comunidades.