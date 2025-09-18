Industria se prepara para racionamiento de gas en octubre: advierten aumento en productos

Un 20% de la industria en la Costa Caribe y hasta un 40% de la industria en el interior del país se podría quedar sin gas entre el 10 y el 14 octubre por cuenta del mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena (Spec). El faltante de gas es el equivalente al consumo de la tercera parte de la industria, advirtieron fuentes del sector.

Asoenergía advierte que este racionamiento puede subir los precios de diversos productos y que la preocupación crece en la medida en que el próximo año el panorama de falta de gas puede ser todavía más crítico.



¿Qué está pasando y por qué se va a racionar el gas?

La principal razón del racionamiento de gas es evitar un apagón eléctrico en la costa caribe. Con la decisión se garantiza que los hogares tendrán luz y gas, pero la industria saldrá damnificada.

Spec es la única planta de importación de gas que opera en el país y durante su mantenimiento no se podrá tener gas importado. Esto obligó a las plantas de generación de energía térmica a buscar ese gas en el mercado secundario, pero tampoco allí pudieron encontrarlo.

"Este año, a diferencia del anterior, cuando los térmicos salieron a conseguir gas para reemplazar el gas importado que se necesita en la región Caribe para poder producir la energía, la respuesta que se tuvo por parte de los industriales y de los distribuidores es que no tenían excedentes", explicó el presidente de Andeg Alejandro Castañeda.



Sin gas, las plantas térmicas se apagan y el 30% de la costa caribe se queda sin luz. Por eso el gobierno está optando por darle prioridad a las plantas térmicas para acceder al gas. Como no hay suficiente gas en el país, entonces hay que racionar y la primera en la lista de los recortes es la industria.



Parada forzada, el brutal impacto del racionamiento de gas en la industria

"Por 5 días, cerca del 20% en la costa y el 40% en el interior de la industria va a tener que acceder a combustibles más costosos o a bajar su producción. Eso inmediatamente se refleja en la productividad y en los costos de la industria. El problema es que esto se volvió estructural. En los próximos meses, la industria está enfrentando racionamientos de cerca del 9% del gas. ¿Eso qué quiere decir? Necesariamente, van a subir las materias primas en la industria manufacturera, en minas y canteras, en la producción de servicios públicos y en la comercialización especializada y cuando suben los precios y los costos de la energía, también se afecta el empleo. En el corto plazo eso se va viendo progresivamente, pero en el largo plazo, la industria se mueve a otros países, disminuye la producción y el que sufre es el país, porque cada vez va a tener menos capacidad de producción industrial en los próximos años", explicó la presidente de Asoenergía Sandra Fonseca.

Y es que el impacto puede ir más allá de los 5 días del racionamiento. Por ejemplo, si una industria con horno es obligada a parar, el impacto puede ser de hasta 15 días. Un horno industrial no se puede apagar como una estufa doméstica. Debido a las altas temperaturas solo apagarlo requiere 4 días y encenderlo otros 6.

Hoy los industriales están esperando la declaratoria oficial de racionamiento y en especial que les digan a quién le van a quitar gas y en qué cantidades para empezar a maniobrar los impactos.



La defensa de Spec

Los dueños de Spec defienden la para técnica de la planta, en medio de la conmoción.

"Estamos haciendo de la forma más responsable, y con base en esos mantenimientos, es que hemos podido garantizar una disponibilidad de la planta durante nueve años, noventa y nueve punto nueve por ciento", aseguró AQUILES MERCADO GONZÁLEZ Vicepresidente Financiero y Administrativo de Promigas.

El año pasado el manteniendo de Spec se realizó en la misma fecha para mitigar los impactos y las compañías de energía térmica lograron comprar ese gas en el mercado secundario.