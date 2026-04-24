Invías podrá pagar deudas de 2026 con la asignación de recursos del MinHacienda

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) celebró la decisión del Ministerio de Hacienda de asignar $122.000 millones con cargo a la Reserva Presupuestal, recursos que permitirán avanzar en el pago de obligaciones pendientes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

La presidenta ejecutiva de la CCI, María Consuelo Araújo, destacó que esta decisión representa un paso concreto para aliviar la situación financiera de contratistas, consultores, constructores e interventores que se encontraban a la espera de estos desembolsos.

“Esta asignación de recursos es una señal positiva para el sector. Permite dar continuidad al proceso de pagos pendientes y contribuye a restablecer la confianza en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país”, afirmó Araújo.

Con esta aprobación, el Invías contará con los recursos necesarios para iniciar, de manera gradual, el pago de obligaciones pendientes con contratistas, lo que permitirá destrabar parcialmente una situación que acumulaba cuentas cercanas a $600.000 millones, correspondientes a actas presentadas desde el segundo semestre del año pasado.



Finalmente, la dirigente gremial hizo un llamado a mantener esta dinámica de pagos de manera sostenida con los saldos aún pendientes de la vigencia 2026, para garantizar la normalización de la cadena de pagos.