Baloto y Revancha, resultado sábado 30 de agosto de 2025

El sorteo número 2.545 de Baloto y Revancha se realizó este sábado, 30 de agosto de 2025, y dejó a más de 17.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $200 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Resultados del Baloto y Revancha

Baloto , Super Balota: .

Revancha , Super Balota: .

Próximos acumulados

Baloto: $17.000 millones

$17.000 millones Revancha: $3.100 millones

El próximo sorteo será este lunes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.