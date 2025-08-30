Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultado sábado 30 de agosto de 2025

Baloto y Revancha, resultado sábado 30 de agosto de 2025

El Baloto y Revancha dejaron más de 35.000 ganadores en Colombia en el sorteo #2.546 del 30 de agosto de 2025.

Resultados baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 10:06 p. m.

El sorteo número 2.545 de Baloto y Revancha se realizó este sábado, 30 de agosto de 2025, y dejó a más de 17.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $200 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Resultados del Baloto y Revancha

  • Baloto , Super Balota: .
  • Revancha , Super Balota: .

Próximos acumulados

  • Baloto: $17.000 millones
  • Revancha: $3.100 millones

El próximo sorteo será este lunes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha