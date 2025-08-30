Baloto y Revancha, resultado sábado 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 10:06 p. m.
El sorteo número 2.545 de Baloto y Revancha se realizó este sábado, 30 de agosto de 2025, y dejó a más de 17.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $200 millones entre acumulados y pagos efectivos.
Resultados del Baloto y Revancha
- Baloto , Super Balota: .
- Revancha , Super Balota: .
Próximos acumulados
- Baloto: $17.000 millones
- Revancha: $3.100 millones
El próximo sorteo será este lunes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.