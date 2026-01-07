Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy miércoles 7 de enero de 2026

El sorteo 2.602 de Baloto y Revancha, realizado el miércoles, 7 de enero de 2026, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Resultados del Baloto hoy, miércoles 7 de enero de 2026: Sorteo 2602

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:

Balotas: 35 - 32 - 05 - 09 - 28.

Súper Balota: 07.

Resultados del Revancha hoy, miércoles 7 de enero de 2026: Sorteo 2602

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:

Balotas: 04 - 28 - 21 - 18 - 13.

Súper Balota: 02.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2603 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo sábado, 10 de enero de 2026.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.