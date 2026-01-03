En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

El sorteo de Baloto y Revancha del sábado 3 de enero de 2026 no tuvo ganadores del premio mayor, elevando el acumulado total.

Publicidad

Publicidad

Publicidad