Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

El sorteo 2.600 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 3 de enero de 2026, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Resultados del Baloto hoy, sábado 3 de enero de 2026: Sorteo 2600

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:



Balotas:

Súper Balota:

Resultados del Revancha hoy, sábado 3 de enero de 2026: Sorteo 2600

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:



Balotas:

Súper Balota:

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2601 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 5 de enero de 2026.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.