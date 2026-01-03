Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

Publicidad
El sorteo 2.600 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 3 de enero de 2026, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.
Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:
En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:
El sorteo 2601 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 5 de enero de 2026.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.