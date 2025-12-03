En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Baloto y la Revancha no tuvieron ganadores del premio mayor en el sorteo 2587. El nuevo acumulado asciende a $8.400 millones y $9.200 millones.

