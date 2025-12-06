En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados sorteo sábado 6 de diciembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados sorteo sábado 6 de diciembre de 2025

El Baloto y la Revancha no tuvieron ganadores del premio mayor en el sorteo 2588. El nuevo acumulado asciende a $9.000 millones y $9.600 millones.

