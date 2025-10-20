Baloto y Revancha, resultados último sorteo lunes 20 de octubre de 2025

El lunes, 20 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.568 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.



Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: y la súper balota . El acumulado para el próximo sorteo del miércoles 22 de octubre es de $25.800 millones.



Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: y la súper balota . El acumulado de la Revancha es de $5.400 millones.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2.569 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de octubre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.