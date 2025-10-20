Baloto y Revancha, resultados último sorteo lunes 20 de octubre de 2025

El lunes, 20 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.568 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.
Resultados del Baloto
Los números ganadores del Baloto fueron: y la súper balota . El acumulado para el próximo sorteo del miércoles 22 de octubre es de $25.800 millones.
Resultados de la Revancha
Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: y la súper balota . El acumulado de la Revancha es de $5.400 millones.
¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?
El sorteo 2.569 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de octubre.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.