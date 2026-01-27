Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 27 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día se destaca como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su larga trayectoria y permanencia en el mercado la han convertido en una opción confiable para miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la expectativa de obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 27 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de efectuado el sorteo, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora y mantenerse informados en tiempo real.
El chance Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, en las que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas opciones permiten que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto, haciendo del juego una alternativa flexible y dinámica.
Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la variedad en los montos de apuesta, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:
Esta amplitud en los valores ha sido clave para que el juego mantenga su popularidad en diferentes regiones del país.
Para reclamar un premio de la Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
Adicionalmente, según el valor del premio medido en UVT, se deben cumplir estos requisitos: