Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, considerado una tradición que moviliza la ilusión de miles de apostadores cada jornada. Con sorteos diarios, este juego ofrece la posibilidad de ganar sumas atractivas a partir de apuestas que van desde montos muy bajos, lo que lo convierte en una alternativa accesible para todo tipo de jugadores.

Se trata de un juego de azar en el que el apostador debe acertar las cifras en el orden exacto en que salen sorteadas, de izquierda a derecha.

Resultado Caribeña Día hoy, martes 26 de agosto

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes, 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, además, los participantes tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que incrementa las oportunidades de obtener mayores premios al coincidir con otras combinaciones.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días a partir de las 2:30 p.m., y sus resultados pueden ser consultados minutos después de finalizado el juego.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, con diferentes premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logren:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Día se caracteriza por ser un juego flexible en sus valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido, aunque existen unos documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

