Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

La Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su trayectoria y la constancia de sus sorteos diarios la han convertido en una referencia habitual para miles de personas que consultan sus resultados con la expectativa de obtener un premio.

Este juego se destaca por su mecánica sencilla y por la accesibilidad de sus apuestas, factores que explican su popularidad en diferentes regiones del país. Los jugadores pueden participar con valores asequibles y elegir combinaciones numéricas que deben coincidir, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El sorteo de Caribeña Día puede seguirse en tiempo real a través de su transmisión en vivo, y los resultados oficiales se publican minutos después de finalizado el evento.

Número ganador de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día correspondiente al domingo 11 de enero de 2026 fue: 7662 - 1.



Número ganador: 7662.

Tres últimas cifras: 662.

Dos últimas cifras: 62.

La quinta: 1.

Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado correctamente.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial suele estar disponible pocos minutos después de concluido el sorteo.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Una de las principales ventajas de este chance es la flexibilidad en el valor de las apuestas, permitiendo que cada jugador defina cuánto desea invertir:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, pero existen documentos básicos obligatorios para cualquier cobro.



Documentos fundamentales para todo premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):