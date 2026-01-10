Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a su amplia trayectoria, este juego se ha consolidado como una opción habitual para miles de personas que cada día revisan los resultados con la ilusión de obtener un premio.
Su popularidad se debe, en gran parte, a su dinámica sencilla y a la accesibilidad de sus apuestas. Los jugadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $25.000, seleccionando números que deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El evento puede seguirse en tiempo real a través de su transmisión en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx, de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y su resultado oficial puede consultarse minutos después de finalizado el sorteo.
El chance Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
La Caribeña Día se destaca por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que le da la libertad al jugador de decidir cuánto invertir según su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Día varía según el monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse para recibirlo.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):