Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a su amplia trayectoria, este juego se ha consolidado como una opción habitual para miles de personas que cada día revisan los resultados con la ilusión de obtener un premio.

Su popularidad se debe, en gran parte, a su dinámica sencilla y a la accesibilidad de sus apuestas. Los jugadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $25.000, seleccionando números que deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El evento puede seguirse en tiempo real a través de su transmisión en vivo:

Número ganador de Caribeña Día hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx, de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y su resultado oficial puede consultarse minutos después de finalizado el sorteo.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras : acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

La Caribeña Día se destaca por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que le da la libertad al jugador de decidir cuánto invertir según su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Día varía según el monto obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse para recibirlo.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):

