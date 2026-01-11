Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente entre quienes siguen de manera constante los resultados del chance nocturno. Cada noche, miles de personas están atentas al número ganador con la expectativa de conocer si su apuesta resultó premiada, lo que ha posicionado a este sorteo como una referencia habitual dentro de los juegos de azar del país.

Una vez se publican los resultados del Paisita Noche, los jugadores pueden consultarlos a través de los canales oficiales del operador autorizado. Estas plataformas permiten verificar de forma rápida y segura el número ganador, el animal correspondiente al sorteo, el plan de premios vigente y los resultados de sorteos anteriores, facilitando así el acceso a la información actualizada.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy domingo 11 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 4634 - Toro



Número ganador: 4634

Tres primeras cifras: 463

Tres últimas cifras: 634

Animal: Toro

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diversas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite participar con apuestas sencillas o con combinaciones más completas, todas con valores definidos por cada peso apostado. Gracias a esta variedad, el sorteo se mantiene entre los más buscados dentro de los resultados de chance.



Aciertos por cifras finales

Entre las opciones más populares se encuentran las apuestas a las cifras finales del número ganador, ya que son fáciles de realizar y rápidas de verificar tras el sorteo nocturno:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Quienes logran una combinación más precisa pueden acceder a premios mayores, dependiendo de la modalidad seleccionada:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas son las que ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que cualquier premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es el sorteo diario en horario nocturno, que permite a los interesados consultar resultados todas las noches de manera constante.

Esta regularidad, sumada a un plan de premios claro y a la facilidad para verificar los resultados, ha hecho que el Paisita Noche se mantenga como una de las opciones más consultadas dentro del panorama del chance en Colombia, especialmente entre quienes buscan información actualizada sobre los sorteos nocturnos.