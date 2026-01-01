Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 1 de enero de 2026

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales en Colombia. Su popularidad se debe a la constancia de sus sorteos diarios y a su fuerte presencia en la cultura popular, lo que lo ha convertido en una opción frecuente para miles de personas que buscan poner a prueba su suerte con la esperanza de obtener un ingreso adicional.

Este juego se destaca por permitir apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar el premio cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.

Número ganador de Caribeña Día hoy, jueves 1 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 1 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales están disponibles después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Una de las principales características del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a los jugadores definir cuánto desean invertir:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día depende del monto ganado. No obstante, existen documentos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

