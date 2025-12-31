Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su vigencia a lo largo del tiempo se explica por la regularidad de sus sorteos diarios y su arraigo en la cultura popular, lo que lo convierte en una alternativa frecuente para quienes desean probar suerte con la posibilidad de obtener un ingreso adicional.

Este juego se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, que van desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente y en el mismo orden (de izquierda a derecha) con el resultado oficial del sorteo.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 31 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa el premio cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Una de las principales ventajas del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a cada jugador definir cuánto desea invertir:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día varía según el monto obtenido. Sin embargo, existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.