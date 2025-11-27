Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.

Su trayectoria mezcla emoción, tradición y la expectativa diaria de miles de participantes que siguen el juego con la esperanza de llevarse un premio que les cambie la tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Su puntualidad y claridad en los resultados lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde forma parte del día a día de muchos jugadores. Con el tiempo, su popularidad ha traspasado fronteras regionales, sumando aficionados en distintas zonas del país.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Uno de los factores que explican el éxito de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para distintos estilos de apuesta y presupuestos. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo (superpleno): ganar acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

ganar acertando las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras del resultado.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras del resultado. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): ganar acertando solo la última cifra.

La variedad de alternativas hace del Caribeña Día un juego flexible, dinámico y atractivo para quienes buscan multiplicar sus posibilidades de acierto mientras participan en una tradición que sigue creciendo en toda la región.