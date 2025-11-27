Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.
Su trayectoria mezcla emoción, tradición y la expectativa diaria de miles de participantes que siguen el juego con la esperanza de llevarse un premio que les cambie la tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.
Su puntualidad y claridad en los resultados lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde forma parte del día a día de muchos jugadores. Con el tiempo, su popularidad ha traspasado fronteras regionales, sumando aficionados en distintas zonas del país.
Uno de los factores que explican el éxito de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para distintos estilos de apuesta y presupuestos. Estas son las principales opciones:
La variedad de alternativas hace del Caribeña Día un juego flexible, dinámico y atractivo para quienes buscan multiplicar sus posibilidades de acierto mientras participan en una tradición que sigue creciendo en toda la región.