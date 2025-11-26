Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El sorteo Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares y seguidos por los apostadores del Caribe colombiano.

Su trayectoria combina emoción, tradición y la expectativa diaria de miles de jugadores que esperan un resultado capaz de transformarles la tarde.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

La puntualidad y transparencia del sorteo han fortalecido su credibilidad, especialmente en la región Caribe, donde forma parte del día a día de muchos habitantes.

Con los años, su alcance se ha extendido a otras zonas del territorio nacional, sumando cada vez más apostadores que confían en su consistencia.

Modalidades de juego del Caribeña Día

Uno de los aspectos que explica el éxito del Caribeña Día es la diversidad de modalidades que ofrece, adaptándose a distintos estilos de juego y presupuestos. Las opciones más destacadas son:



4 cifras directo (superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: se aciertan exactamente las tres últimas cifras del número ganador.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar de manera exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): premia a quienes logran acertar la última cifra del sorteo.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en un juego dinámico, flexible y atractivo, ideal para quienes buscan más opciones de ganar mientras participan en una tradición que sigue creciendo en toda la región Caribe y más allá.