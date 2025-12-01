Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más apreciados entre los apostadores del Caribe colombiano.

Su historia combina tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen el sorteo con la esperanza de recibir buenas noticias cada tarde.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 1 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Gracias a su puntualidad, transparencia y trayectoria, se ha convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde forma parte de la rutina diaria de muchos jugadores.



Modalidades de juego del Caribeña Día

La popularidad del Caribeña Día también se explica por la variedad de modalidades de juego, diseñadas para distintos estilos de apuesta y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo, ideal para quienes disfrutan combinar estrategia, intuición y tradición en cada jugada.