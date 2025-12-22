Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, gracias a su larga trayectoria y al vínculo de confianza que ha construido con los apostadores de la región.

Con el paso de los años, este sorteo se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que participan con la expectativa de que la suerte les sonría. Su continuidad, seriedad y reconocimiento regional la posicionan como una de las opciones más consultadas en el mundo del chance.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este slunes 22 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en cada jornada y la transparencia del proceso han sido factores clave para consolidarla como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de La Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos gustos y niveles de experiencia entre los jugadores. Las opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que despierta cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, La Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. En cada jornada, miles de jugadores renuevan la ilusión de acertar y confiar en que la suerte esté de su lado.