Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El chance Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más reconocidos y seguidos por los apostadores del Caribe colombiano.

Su historia está marcada por la emoción, la confianza y la expectativa diaria que genera en miles de jugadores que, cada tarde, aguardan el resultado que podría cambiarles el día.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.

Su puntualidad y transparencia en la entrega de los resultados han fortalecido su prestigio, especialmente en la Costa Caribe, donde forma parte de la tradición popular. Con el paso del tiempo, su alcance también ha crecido en otras zonas del territorio nacional.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones que explican la alta aceptación del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece. Cada jugador puede elegir la alternativa que mejor se ajuste a su estilo y presupuesto. Entre las opciones más comunes se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el orden correcto.

4 cifras combinado: permite acertar las cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Esta amplia variedad convierte al Caribeña Día en un sorteo dinámico, flexible y atractivo, con múltiples alternativas para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar.