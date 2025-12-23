Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 23 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano, gracias a su amplia trayectoria y al fuerte vínculo que ha construido con los apostadores de la región.

Con el paso del tiempo, este sorteo se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que confían en su seriedad, transparencia y en la posibilidad de que la suerte les sonría. Su permanencia en el mercado y la fidelidad de sus jugadores la posicionan como una de las opciones más representativas del chance en el país. Vea aquí el sorteo en vivo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 23 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 23 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad del sorteo y la claridad de su procedimiento han sido factores clave para fortalecer la confianza de los apostadores y mantener su reputación como uno de los juegos de chance más confiables del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes preferencias y niveles de experiencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada jornada renueva la ilusión de miles de jugadores que mantienen viva la esperanza de que la suerte esté de su lado.