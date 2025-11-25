Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos y esperados por los apostadores del Caribe colombiano. Su trayectoria está acompañada de emoción, confianza y la expectativa que cada tarde genera en miles de jugadores que siguen de cerca un resultado capaz de cambiarles la jornada.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 25 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.

Su puntualidad y transparencia han fortalecido su reputación, especialmente en la región Caribe, donde se ha convertido en parte de la tradición popular. Con el tiempo, su alcance también ha crecido en otras zonas de Colombia, sumando cada vez más participantes.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Uno de los factores que explican la amplia aceptación de Caribeña Día es la variedad de modalidades disponibles, que permiten al jugador elegir la opción que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Entre las más destacadas están:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Esta variedad de opciones convierte al Caribeña Día en un sorteo dinámico, flexible y atractivo, ideal para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar mientras disfrutan de una tradición arraigada en la región.