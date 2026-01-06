Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia. Su reconocimiento se debe, en gran parte, a la constancia de sus sorteos diarios y a su fuerte presencia en la cultura popular, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan probar suerte y obtener un ingreso adicional.

Este juego destaca por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente y de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 6 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 6 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa el valor del premio cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Una de las principales ventajas del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a cada jugador definir cuánto desea invertir según su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día depende del monto ganado. No obstante, existen documentos obligatorios que aplican para todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

