Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia. Su reconocimiento se debe, en gran parte, a la constancia de sus sorteos diarios y a su fuerte presencia en la cultura popular, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes buscan probar suerte y obtener un ingreso adicional.
Este juego destaca por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente y de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 6 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa el valor del premio cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.
El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.
El chance Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador:
Una de las principales ventajas del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a cada jugador definir cuánto desea invertir según su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día depende del monto ganado. No obstante, existen documentos obligatorios que aplican para todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):