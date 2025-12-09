Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano.
Con una tradición que se fortalece año tras año, este juego mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que, cada tarde, siguen atentos el número ganador que podría cambiarles la jornada.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 9 de diciembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su puntualidad, sumada a un proceso transparente, ha consolidado este juego como uno de los más confiables y tradicionales en la región Caribe.
Una de las claves de su popularidad es la variedad de modalidades para apostar, lo que permite que cada jugador elija la forma que mejor se ajuste a su intuición o estrategia:
Gracias a su tradición, emoción diaria y amplia variedad de apuestas, el Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más esperados por los habitantes del Caribe. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que buscan ese golpe de suerte que les permita celebrar una buena noticia.