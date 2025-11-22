Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.

Su tradición, marcada por emoción, transparencia y seguimiento constante, lo ha convertido en parte del ritual diario de miles de jugadores que esperan cada tarde el resultado con la esperanza de acertar el número ganador. Vea aqui el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juegan el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.

La constancia en su horario y la claridad en la entrega de resultados han fortalecido su reputación, especialmente en la Costa Caribe, donde este sorteo es considerado una tradición profundamente arraigada. Su crecimiento también ha permitido que gane seguidores en diferentes regiones de Colombia.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El atractivo del Caribeña Día también radica en su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): coincide exactamente con las cuatro cifras.

coincide exactamente con las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Esta diversidad convierte al Caribeña Día en un sorteo dinámico y flexible, con múltiples opciones para quienes buscan aumentar sus posibilidades de premio.