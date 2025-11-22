Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.
Su tradición, marcada por emoción, transparencia y seguimiento constante, lo ha convertido en parte del ritual diario de miles de jugadores que esperan cada tarde el resultado con la esperanza de acertar el número ganador. Vea aqui el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.
La constancia en su horario y la claridad en la entrega de resultados han fortalecido su reputación, especialmente en la Costa Caribe, donde este sorteo es considerado una tradición profundamente arraigada. Su crecimiento también ha permitido que gane seguidores en diferentes regiones de Colombia.
El atractivo del Caribeña Día también radica en su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de juego y presupuestos:
Esta diversidad convierte al Caribeña Día en un sorteo dinámico y flexible, con múltiples opciones para quienes buscan aumentar sus posibilidades de premio.