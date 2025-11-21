Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.

Con una tradición que combina emoción, confianza y seguimiento diario, este juego se ha convertido en parte del ritual cotidiano de miles de jugadores que esperan cada tarde el resultado que podría cambiarles el día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juegan el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

La constancia en su horario y el compromiso con entregar resultados claros han fortalecido su reputación, especialmente en la Costa Caribe, donde se ha convertido en una tradición profundamente arraigada.



Gracias a su trayectoria y a la confianza que genera, este sorteo continúa sumando jugadores en diversas regiones de Colombia, consolidándose como uno de los juegos de chance más respetados del país.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El atractivo del Caribeña Día también radica en la variedad de modalidades que ofrece, lo que permite que cada apostador elija la forma de jugar que mejor se adapte a su estilo y presupuesto:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden.

permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en un juego dinámico, flexible y con múltiples alternativas para quienes buscan aumentar sus oportunidades de premio.