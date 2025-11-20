Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El chance Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos favoritos para miles de apostadores en el Caribe colombiano. Su popularidad no solo responde a la emoción que genera cada jornada, sino también a la tradición y la confianza que ha construido con los años. Para muchos jugadores, consultar sus resultados es un ritual diario.

Con el tiempo, este sorteo logró trascender las fronteras regionales hasta posicionarse como uno de los referentes del chance en Colombia. Su transparencia y el respaldo que ofrece en cada transmisión lo han llevado a ganarse un lugar especial entre quienes disfrutan poner su suerte a prueba. Aquí puede ver el sorteo en vivio:

Número ganador del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La consistencia en su horario y el compromiso con la claridad en los resultados han reforzado su credibilidad, convirtiéndolo en una tradición especialmente arraigada en la Costa Caribe.

Gracias a su trayectoria y a la confianza que inspira, este sorteo continúa ganando seguidores en diversas regiones de Colombia, consolidándose como uno de los juegos de chance más respetados del territorio nacional.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones por las que este sorteo se mantiene entre los preferidos es la variedad de alternativas que ofrece. Cada modalidad se ajusta a diferentes estilos de apuesta y presupuestos, brindando múltiples maneras de jugar y ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden.

permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en un juego dinámico y flexible, ideal para quienes buscan diferentes estrategias y opciones para aumentar sus posibilidades de premio.