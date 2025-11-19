Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano. Su éxito radica en una combinación de emoción, tradición y confianza, factores que lo han convertido en una cita diaria para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

A lo largo del tiempo, este sorteo ha logrado superar su origen regional para posicionarse como un referente en el mundo del chance en Colombia. Hoy cuenta con miles de seguidores que lo eligen por su transparencia y por la seguridad que transmite en cada jornada.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su horario fijo y el compromiso con la claridad en cada resultado han fortalecido su credibilidad y lo han convertido en una tradición para los jugadores del Caribe, así como en un punto de referencia dentro de los juegos de azar en el país.

Gracias a su trayectoria y reputación, este sorteo continúa atrayendo apostadores en diversas regiones de Colombia, manteniéndose como uno de los juegos de chance más confiables y respetados.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece diferentes modalidades diseñadas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador. Cada alternativa brinda una experiencia propia y distintas oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

La variedad de modalidades convierte al Caribeña Día en un juego dinámico y versátil, permitiendo que cada apostador elija la estrategia que mejor se adapte a su estilo y aumente sus posibilidades de obtener un premio.