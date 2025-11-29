Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más apreciados entre los apostadores del Caribe colombiano.
Su historia combina tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen el sorteo con la esperanza de recibir una buena noticia en la tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m. y cuenta con transmisión en vivo para todo el país. Su puntualidad, transparencia y trayectoria lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde hace parte de la rutina diaria de muchos jugadores.
Una de las razones que explican la popularidad del Caribeña Día es la variedad de modalidades disponibles, ajustadas a distintos estilos de apuesta y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:
Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo para quienes disfrutan combinar estrategia, intuición y tradición en cada jugada.