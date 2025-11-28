Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más queridos por los apostadores del Caribe colombiano.
Su historia mezcla emoción, tradición y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen el sorteo con la esperanza de recibir una buena noticia en la tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde forma parte de la rutina diaria de muchos jugadores.
Una de las razones de su popularidad es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para distintos tipos de apostadores y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:
Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo para quienes disfrutan combinar estrategia, intuición y tradición en cada jugada.