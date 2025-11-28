Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más queridos por los apostadores del Caribe colombiano.

Su historia mezcla emoción, tradición y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen el sorteo con la esperanza de recibir una buena noticia en la tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad y transparencia lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde forma parte de la rutina diaria de muchos jugadores.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones de su popularidad es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para distintos tipos de apostadores y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades hacen del Caribeña Día un sorteo dinámico, flexible y atractivo para quienes disfrutan combinar estrategia, intuición y tradición en cada jugada.