Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano, gracias a su combinación de tradición, emoción y transparencia.

Cada tarde, miles de personas siguen atentos los resultados con la esperanza de acertar el número ganador y cambiar su suerte en cuestión de segundos. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

Su puntualidad y transparencia han hecho de este sorteo una tradición ineludible para los apostadores del Caribe y una cita fija para quienes disfrutan de la emoción del chance.



Con el paso de los años, este juego ha trascendido su origen regional y hoy es seguido por jugadores de todo el país, atraídos por su confiabilidad y la ilusión de ganar.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es la diversidad de modalidades de apuesta, que permiten elegir la forma de jugar según el gusto o presupuesto de cada persona. Estas son las opciones más populares:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en uno de los juegos más dinámicos, accesibles y entretenidos del país, ideal tanto para quienes prueban suerte por primera vez como para los apostadores habituales.



Un juego que mantiene viva la emoción

Con su equilibrio entre confianza, emoción y tradición popular, el Caribeña Día se ha ganado un lugar especial en la cultura del chance colombiano. Cada jornada representa una nueva oportunidad para soñar y celebrar, llevando esperanza y alegría a miles de hogares que, día tras día, se conectan con la ilusión de ganar.