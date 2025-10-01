Caribeña Día, resultado y ganador del miércoles 1 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe. Cada tarde, miles de jugadores siguen con entusiasmo el sorteo, motivados por la posibilidad de obtener premios interesantes a partir de una apuesta accesible.

Su éxito radica en tres aspectos principales: la facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y la emoción de conocer los resultados casi de inmediato.

Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 1 de octubre

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes, 1 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días, después de las 2:30 p. m.. Además de transmitirse en vivo, los resultados se publican de forma inmediata, lo que permite a los apostadores confirmar rápidamente si fueron ganadores.



Modalidades de juego

Este juego ofrece diversas opciones para adaptarse a distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Caribeña Día resulta atractivo tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes disfrutan de un mayor desafío.



Valor de las apuestas

Participar en el Caribeña Día es económico y flexible. Las apuestas inician desde $500 pesos y pueden alcanzar hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa accesible tanto para jugadores ocasionales como para apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio (medido en UVT - Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

