Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y esperados de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de personas siguen con entusiasmo la transmisión del sorteo. Su éxito se debe a su facilidad para jugar, su accesibilidad económica y los atractivos premios en efectivo que, en más de una ocasión, han cambiado la vida de sus jugadores.

Resultado oficial del sorteo del 26 de octubre de 2025

Durante la edición del domingo, 26 de octubre de 2025, el número ganador de la Caribeña Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: innovación y más oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche sorprendió a sus seguidores con una importante novedad: la incorporación de la quinta balota, un cambio que transformó su dinámica tradicional. Esta innovación amplió las combinaciones posibles, incrementó las probabilidades de ganar y aportó una mayor dosis de emoción y modernidad a cada sorteo.

Gracias a esta actualización, el juego atrajo a nuevos apostadores y fortaleció la lealtad de sus jugadores habituales, consolidándose como una de las opciones más dinámicas y competitivas dentro del panorama nacional. Cada noche, la expectativa crece con la posibilidad de que esa quinta balota sea la que cambie el rumbo de la suerte para miles de colombianos.



Horario y transparencia del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que ya se ha convertido en parte de la rutina de muchos hogares en la región Caribe.



Pocos minutos después de la transmisión oficial, los resultados se publican en los canales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar sus números de manera rápida y confiable. Este sistema refuerza la transparencia y credibilidad del sorteo, pilares fundamentales que han mantenido la confianza del público y el prestigio de La Caribeña Noche a lo largo de los años.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos más destacados de La Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece niveles de ganancia distintos, lo que permite que tanto los jugadores ocasionales como los más experimentados disfruten del sorteo con estrategias personalizadas y diferentes expectativas de premio.



Costos de las apuestas

La accesibilidad económica es una de las razones del éxito de La Caribeña Noche. Su sistema flexible permite que cualquier persona pueda participar, ajustando el monto de su apuesta según sus posibilidades.



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura mantiene la esencia popular e inclusiva del sorteo, garantizando que la emoción del chance esté al alcance de todos los jugadores.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar premios de La Caribeña Noche es ágil, seguro y totalmente transparente. Cada ganador debe presentar los documentos requeridos para validar su premio y recibir el pago correspondiente.

Requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes criterios:

