Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, en especial en la región Caribe. Su éxito radica en la facilidad de participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de ganar premios que pueden cambiar la vida de cualquier jugador.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 28 de septiembre es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, la inclusión de la quinta balota amplió las combinaciones posibles, aumentando las probabilidades de acierto y el atractivo de los premios. Esta innovación ha motivado a que cada noche más personas se conecten con la ilusión de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite a los apostadores verificar de inmediato si resultaron ganadores.



Modalidades de juego

Parte del éxito de este sorteo está en la variedad de modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad entrega diferentes niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas, ofreciendo más oportunidades de ganar.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es un sorteo accesible para todos los jugadores, gracias a su rango de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre y cuando el jugador cumpla con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

