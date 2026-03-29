Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de mayor consulta en Colombia, con una participación constante de jugadores que revisan cada día los resultados oficiales.



Resultado oficial Caribeña Noche – 29 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar de manera continua. Los resultados oficiales se publican generalmente después de las 10:30 p. m., una vez ha finalizado el sorteo.

Este horario se ha consolidado como el momento de mayor expectativa, cuando los jugadores consultan si sus números coinciden con los resultados del día.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

La variedad de modalidades es uno de los principales factores que sostienen la popularidad de este chance. Las opciones disponibles permiten adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en orden

Cuatro cifras combinado: coincidencia sin importar la posición

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras

Tres cifras combinado: coincidencia en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra (uña): coincidencia del último dígito

Gracias a esta diversidad, el juego resulta accesible tanto para apostadores frecuentes como para quienes participan de forma ocasional.



Valor de las apuestas

Otro aspecto relevante del Caribeña Noche es la accesibilidad en los montos de apuesta, lo que facilita su alcance a distintos públicos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esta flexibilidad permite que cada jugador defina su inversión de acuerdo con sus posibilidades.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El Caribeña Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas, lo que ha ampliado su alcance en el país. Estas operaciones están reguladas por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de azar en Colombia.

Para participar en línea, el usuario debe registrarse, validar su identidad, recargar saldo mediante métodos como PSE, seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad, y confirmar la apuesta. Esta opción ofrece comodidad y rapidez, evitando desplazamientos.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Consultar los resultados recientes es una práctica común entre los jugadores. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:

