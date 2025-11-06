Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 6 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más apreciados del Caribe colombiano, un espacio donde tradición, emoción y esperanza se encuentran cada noche. Su cercanía con la comunidad, su espíritu alegre y su formato sencillo han permitido que miles de jugadores sigan con interés este chance, que ya forma parte de la rutina nocturna de la región.

A lo largo del tiempo, este sorteo ha fortalecido su reputación gracias a la transparencia en cada etapa del proceso y a la publicación inmediata de los resultados. Todo esto ha permitido que Caribeña Noche se mantenga como uno de los juegos de azar más confiables y respetados del país.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 6 de noviembre de 2025

En la noche del jueves, 6 de noviembre de 2025, el sorteo de Caribeña Noche dejó el siguiente resultado oficial: 4438 - 5.



Número ganador: 4438.

Tres últimas cifras: 438.

Dos últimas cifras: 38.

Quinta balota: 5.

La quinta balota: una innovación que amplió las posibilidades

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la modalidad de la quinta balota, una característica que abrió nuevas combinaciones y aumentó las probabilidades de ganar. Esta novedad impulsó la participación de nuevos jugadores y reforzó el interés de quienes ya seguían el sorteo, generando mayor expectativa en cada edición.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de Caribeña Noche tiene lugar todos los días a las 10:30 p. m., un horario que encaja de manera natural en la vida nocturna de los hogares del Caribe. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, garantizando una verificación rápida y confiable.



Modalidades de juego disponibles

Una de las grandes fortalezas del sorteo es su variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: a cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

cierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Estas opciones permiten diferentes niveles de riesgo y ganancia, aumentando el atractivo del sorteo.



Costos de las apuestas

Caribeña Noche conserva su carácter popular con una estructura de precios accesible:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Este sistema flexible asegura la participación de jugadores con distintos presupuestos.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar un premio es ágil, siempre que el jugador cumpla con los siguientes requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, se deben cumplir estas condiciones adicionales:

