Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. Cada jornada reúne a miles de jugadores que ponen a prueba su suerte con la ilusión de llevarse un premio importante. Su popularidad se debe a la sencillez para participar y a la variedad de opciones de juego que ofrece.

Resultado Caribeña Noche – Domingo 31 de agosto de 2025

En el sorteo del lunes, 1 de septiembre, el número ganador fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, los apostadores cuentan con la posibilidad de incluir una quinta balota, una modalidad adicional que amplía las oportunidades de ganar al combinarla con otras cifras.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados están disponibles poco después del cierre de cada jornada.



Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Este juego destaca por sus diferentes modalidades de apuesta, que permiten ajustar la estrategia según las cifras escogidas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

La Caribeña Noche es accesible para todo tipo de jugadores gracias a su rango de inversión:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar documentos básicos:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el monto:

