Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más populares del país. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de optar por premios que pueden cambiar la vida de los ganadores.

Cada noche, miles de apostadores esperan con expectativa los resultados, soñando con convertirse en los próximos afortunados. Además, desde 2025 el juego incluyó una quinta balota adicional, lo que abrió nuevas combinaciones y aumentó significativamente las oportunidades de acceder a recompensas más atractivas.



Número ganador hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

En el sorteo del lunes, 15 de septiembre de 2025, la suerte favoreció al siguiente resultado oficial: (resultados en minutos).



Número ganador: (resultados en minutos)

Tres últimas cifras: (resultados en minutos)

Dos últimas cifras: (resultados en minutos)

Quinta balota: (resultados en minutos)

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 de la noche.

Minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo a los jugadores verificar de forma rápida y confiable si sus números fueron los ganadores.



Modalidades de juego del chance

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades para apostar, lo que permite a cada persona elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. Estas son las formas disponibles:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, lo que multiplica las posibilidades de ganar cada noche.



¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche es un sorteo accesible para todos los bolsillos. Los valores de las apuestas son:



Monto mínimo por apuesta: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Límite total por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso de cobro de premios es sencillo, pero requiere cumplir con algunos pasos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor ganado, se aplican requisitos adicionales:

