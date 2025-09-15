Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El sorteo Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más populares y seguidos en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que genera cada tarde con la posibilidad de ganar premios significativos.

Número ganador Caribeña Día hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 15 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario el sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores verificar rápidamente si obtuvieron un premio.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece diferentes opciones que se ajustan tanto a principiantes como a jugadores con más experiencia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden elegir entre apuestas simples o desafíos más estratégicos.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se adapta a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto lo convierte en un juego accesible para cualquier persona, con la oportunidad de aspirar a premios atractivos con una inversión baja.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Caribeña Día deben presentar documentos básicos y, dependiendo del valor del premio expresado en UVT, cumplir con ciertos requisitos adicionales.

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto del premio:

