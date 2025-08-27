Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Cada noche reúne a miles de jugadores que participan con la ilusión de ganar y llevarse importantes premios.

Resultado del sorteo

El miércoles, 27 de agosto de 2025, el número ganador del chance Caribeña Noche fue: 7137 - 4.



Número ganador: 7137.

Tres últimas cifras: 137.

Dos últimas cifras: 37.

Quinta balota: 4.

Este año, el sorteo incorporó una quinta balota adicional, lo que amplía las posibilidades de obtener premios al combinarla con las cifras acertadas.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después a través de los canales autorizados.



Modalidades de juego

La Caribeña Noche ofrece diferentes formas de apostar, adaptándose a la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro ci fras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

fras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifra s: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

s: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

a): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar?

Una de las ventajas de este chance es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del chance Caribeña Noche es necesario presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Según el monto del premio (expresado en UVT), se exigen requisitos adicionales:

