Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 26 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Cada día, miles de jugadores participan con la ilusión de que la suerte les sonría y puedan llevarse grandes premios.

Resultado Caribeña Noche – 26 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo del martes, 26 de agosto de 2025 fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde este año, el juego cuenta con una quinta balota adicional, lo que amplía las posibilidades de ganar al combinarla con las demás cifras acertadas.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después en los canales autorizados.



Cómo jugar el chance Caribeña Noche

Este sorteo ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir según su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. C ombinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras direct o: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

o: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en la Caribeña Noche?

Una de las ventajas de este chance es que es accesible para todos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del chance Caribeña Noche es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio expresado en UVT, se exigen documentos adicionales:

