Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Con una trayectoria que lo ubica entre los juegos tradicionales, cada noche despierta la ilusión de miles de jugadores que apuestan a la suerte para alcanzar grandes premios.

Resultado Caribeña Noche – 25 de agosto

El número ganador del sorteo de Caribeña Noche del lunes 25 de agosto de 2025 fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde este año, el juego incluye una quinta balota adicional, lo que permite aumentar las posibilidades de ganancia al combinarla con las demás cifras acertadas.



¿A qué hora se juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días a partir de las 10:30 p.m., y los resultados pueden consultarse minutos después en los canales oficiales.



Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a la suerte y estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Una de las ventajas de este chance es su accesibilidad:



Apuesta mínima : $500 pesos.

: $500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que siempre se deben presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en UVT, pueden exigirse documentos adicionales: