Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 24 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, con una trayectoria que lo ubica entre las loterías tradicionales del país. Este sorteo mueve diariamente la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte para alcanzar grandes premios.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, buscando que sus números coincidan en el orden exacto con el resultado del sorteo.

El número ganador de la Caribeña Noche de este domingo 24 de agosto fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el juego incluye la opción de apostar con una quinta balota o número adicional, lo que brinda la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días, y sus resultados pueden consultarse después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logre la coincidencia:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Una de las ventajas de Caribeña Noche es su flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación de premios depende del monto obtenido, aunque existen documentos básicos que siempre serán requeridos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

