Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de jugadores viven con entusiasmo la expectativa por conocer los resultados. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que, en más de una ocasión, han transformado la vida de los ganadores.

Resultado oficial del sorteo 1 de noviembre de 2025

Durante la edición del sábado 1 de noviembre de 2025, el número ganador de la Caribeña Noche fue: 6856-7



Número ganador: 6856

Tres últimas cifras: 856

Dos últimas cifras: 56

Quinta balota: 7

La quinta balota: innovación y más oportunidades

Desde el año 2025, la Caribeña Noche sorprendió a sus seguidores con una importante novedad: la quinta balota, una innovación que revolucionó la forma de jugar al chance. Esta modalidad amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de ganar, ofreciendo una experiencia más dinámica y emocionante.



La llegada de la quinta balota no solo atrajo a nuevos participantes, sino que también reforzó la fidelidad de los jugadores habituales. Gracias a esta modernización, la Caribeña Noche se consolidó como uno de los sorteos más competitivos y vibrantes del país, manteniendo un equilibrio entre tradición e innovación.

Hoy, esta modalidad es considerada uno de los mayores aciertos del sorteo, pues logró renovar la emoción sin alterar la esencia del juego que ha acompañado por años a miles de colombianos.



Horario y transparencia del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita fija dentro de la rutina nocturna de muchos hogares de la región Caribe.

Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, lo que garantiza una consulta rápida, segura y confiable para todos los apostadores. Esta práctica, respaldada por estrictos controles, ha sido fundamental para mantener la confianza del público y el prestigio del sorteo.

Publicidad

De esta manera, la transparencia continúa siendo uno de los pilares que sostienen la credibilidad de la Caribeña Noche, un aspecto clave que le ha permitido mantenerse entre los juegos más reconocidos del país.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego, presupuestos y niveles de experiencia.

Opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que permite que tanto los jugadores ocasionales como los más experimentados encuentren la opción ideal para participar y disfrutar del juego.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que la convierte en una de las opciones más populares del chance en Colombia. Su sistema de participación flexible permite jugar con distintos montos, adaptándose a las posibilidades de cada persona.

Montos permitidos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura mantiene el espíritu popular e inclusivo del sorteo, brindando la posibilidad de participar y soñar con grandes premios sin necesidad de realizar altas inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso ágil, seguro y transparente, diseñado para garantizar que los ganadores reciban su dinero de forma correcta y confiable.

Publicidad

Requisitos generales:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes criterios:

