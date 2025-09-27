Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su popularidad se explica por la facilidad de jugar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de ganar premios que pueden transformar la vida de cualquier persona.

Número ganador de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 26 de septiembre es el 7795 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, la llegada de la quinta balota aumentó las combinaciones posibles, lo que incrementó las probabilidades de acierto y el atractivo de los premios. Esta innovación ha motivado a que más apostadores se conecten cada noche con la ilusión de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de inmediato si obtuvieron un premio.



Modalidades de juego

Una de las razones que explican el éxito de este sorteo es la variedad de apuestas disponibles, que se ajustan a distintos presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad entrega diferentes niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es accesible para cualquier jugador gracias a su rango de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar premios

Cobrar un premio es un trámite sencillo, siempre que el jugador presente los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

