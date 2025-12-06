Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa destacándose como uno de los sorteos más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este chance no solo es una apuesta cotidiana, sino un ritual que combina emoción, expectativa y un fuerte arraigo cultural. Su popularidad se mantiene gracias a la posibilidad de participar con montos accesibles y a la conexión que ha logrado consolidar en la región.

La inclusión de la quinta balota, implementada en 2025, sigue aportando dinamismo al sorteo. Este elemento adicional amplía las combinaciones posibles y mantiene la atención de los apostadores hasta el cierre de la transmisión.



Resultado oficial – 6 de diciembre de 2025

Durante la noche del sábado, 6 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: 5275 - 5



Número ganador: 5275

Tres últimas cifras: 5275

Dos últimas cifras: 5275

Quinta balota: 5

Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m.. Una vez finaliza la emisión oficial, los resultados se publican de inmediato en los canales autorizados, lo que garantiza rapidez, transparencia y confianza para el público.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito de este sorteo es su variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto.

Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincide con las últimas tres cifras.

Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): coincide con la última cifra del número ganador.

Esta diversidad permite que tanto jugadores frecuentes como quienes se inician en el chance encuentren opciones ajustadas a su forma de jugar.



Costo de las apuestas

Fiel a su carácter popular, la Caribeña Noche mantiene valores accesibles para quienes desean participar a diario:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura flexible la convierte en una de las alternativas más competitivas dentro del mercado del chance en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



Documentos obligatorios

El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales

Si el premio supera los valores establecidos en UVT, el operador podrá solicitar documentación complementaria o pasos adicionales. Estas medidas buscan garantizar transparencia, cumplimiento normativo y protección para todos los participantes.