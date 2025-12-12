Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Más que un juego de azar, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita diaria que reúne expectativa, emoción y un fuerte sentido de comunidad entre miles de apostadores que siguen fielmente su transmisión.

Desde 2025, la introducción de la quinta balota renovó por completo la dinámica del juego. Esta actualización amplió las posibilidades de combinación, incrementó las probabilidades de acierto y añadió un toque adicional de suspenso que se mantiene hasta los últimos segundos del sorteo.

Resultado oficial del 12 de diciembre de 2025

Durante la noche del viernes, 12 de diciembre de 2025, la Caribeña Noche reveló su resultado oficial, definiendo la suerte de numerosos jugadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de apostadores estuvieron conectados a la transmisión para validar sus combinaciones y conocer al instante si la fortuna estaba de su lado.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo una consulta rápida, segura y confiable.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece opciones pensadas para diferentes estilos de apostadores, desde quienes dan sus primeros pasos en el chance hasta los jugadores más experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden.

gana sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: ú ltimas tres cifras en cualquier orden.

ltimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): acierto de las dos últimas cifras.

a): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y perfil de riesgo.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene tarifas pensadas para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la convierten en una de las alternativas favoritas dentro de los juegos de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Reclamar los premios de la Caribeña Noche es un proceso sencillo y transparente. Para recibir el pago, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y fotocopia).

Dependiendo del monto —calculado en UVT— podrían solicitarse documentos adicionales según la normativa vigente.