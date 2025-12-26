Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano.

Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que consultan con atención los resultados, no solo por la posibilidad de ganar, sino por la tradición y la expectativa que se renueva cada noche en distintas regiones del país. Vea aquí el sorteo en vivo:



Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy

Durante el sorteo realizado en la noche del viernes 26 de diciembre de 2025, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se divulgan pocos minutos después, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable. Este horario fijo se ha integrado en la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los mayores atractivos de la Caribeña Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos perfiles y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden de los números.

gana sin importar el orden de los números. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y nivel de riesgo.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene valores accesibles, lo que favorece una amplia participación:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la consolidan como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio de la Caribeña Noche, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, en original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado podrá solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago correcto de los premios.